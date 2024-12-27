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Арсенал оружия и боеприпасов нашли у жителя Петербурга

Револьверы, ружья, пистолеты, сотни патронов и бездымный порох нашли в квартире петербуржца.

Источник: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Целый арсенал оружия нашли в квартире 59-летнего жителя дома 5 по Будапештской улице в Петербурге. У него незаконно хранились ружья, револьверы, пистолеты отечественного и иностранного производства разных лет, более трех сотен патронов и полкилограмма бездымного пороха. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

— Всего было изъято 12 единиц оружия, 337 патронов и бездымный порох общей массой 524,2 грамма, — уточнили в ведомстве.

Во время проверки выяснилось, что на мужчине не числится никакое оружие. Поэтому, после получения результатов экспертизы, на него могут возбудить уголовное дело о незаконном приобретении и хранении арсенала и боеприпасов. А вот за покупку и хранение пороха на него уже возбудили уголовное дело по статье 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).