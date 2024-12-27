Арсенал оружия и боеприпасов нашли у жителя Петербурга

Во время проверки выяснилось, что на мужчине не числится никакое оружие. Поэтому, после получения результатов экспертизы, на него могут возбудить уголовное дело о незаконном приобретении и хранении арсенала и боеприпасов. А вот за покупку и хранение пороха на него уже возбудили уголовное дело по статье 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).