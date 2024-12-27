Глава «Росавиации» сделал заявление по авиакатастрофе в Актау

Утром 25 декабря самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 человек (в том числе пять членов экипажа) — 38 погибли, 29 выжили. В числе погибших — командир экипажа Игорь Кшнякин и второй пилот Александр Кальянинов.