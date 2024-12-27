Глава «Росавиации» сделал заявление по авиакатастрофе в Актау

АСТАНА, 27 дек — Sputnik. «Росавиация» объяснила, почему самолет, попавший в аварию в Актау, не приземлился в Чеченской республике.
Глава «Росавиации» Дмитрий Ядров пояснил, что небо над аэропортом Грозного застилал плотный туман. Командир судна Azerbaijan Airlines предпринял две попытки посадить самолет в таких условиях, и обе не увенчались успехом.
Кроме того, из-за угрозы террористических атак беспилотников ВСУ вводился план «Ковер».
«Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау», — пояснил Дмитрий Ядров.
Вместе с тем, глава «Росавиации» указывает и на другие обстоятельства, которые нужно тщательно проверить.
«Много разных обстоятельств, которые необходимо совместно расследовать. К этой работе в сотрудничестве с коллегами мы полностью готовы», — заявил Ядров.
Утром 25 декабря самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 человек (в том числе пять членов экипажа) — 38 погибли, 29 выжили. В числе погибших — командир экипажа Игорь Кшнякин и второй пилот Александр Кальянинов.