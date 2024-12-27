Норвежское судно отказалось спасать экипаж тонущего Ursa Major: чем это может обернуться

Руководитель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА «Новости» назвал действия норвежского экипажа вопиющим случаем. Он напомнил, что по международным законам за такой поступок владелец и капитан норвежского судна могут быть привлечены к ответственности по суду. По словам политика, подобные действия укладываются в западные нарративы, основанные на бесчеловечности.