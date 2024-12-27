Норвежское судно отказалось спасать экипаж тонущего Ursa Major: чем это может обернуться

Находившееся в Средиземном море судно Oslo Carrier 3, следовавшее под флагом Норвегии, по непонятной причине отказалось участвовать в эвакуации тонущих моряков с российского сухогруза Ursa Major. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Оборонлогистика», которой и принадлежало затонувшее судно.
В компании рассказали, что шлюпка с тонущими моряками плыла в сторону норвежского судна. Хотя часть экипажа норвежского судна составляли русскоязычные моряки, они отказались принимать на борт коллег, сославшись на некий запрет.
Руководитель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА «Новости» назвал действия норвежского экипажа вопиющим случаем. Он напомнил, что по международным законам за такой поступок владелец и капитан норвежского судна могут быть привлечены к ответственности по суду. По словам политика, подобные действия укладываются в западные нарративы, основанные на бесчеловечности.
Напомним, что в 1989 году приняли Международную конвенцию о спасании. В статье 10 данного документа указывается, что капитан судна обязан оказывать помощь любому лицу, которому угрожает гибель в море. Таким образом, действия норвежского экипажа полностью расходились с существующими нормами международного права.
Примечательно, что в конечном итоге российских моряков спасли коллеги с испанского корабля Salvamar Drago. В отличие от норвежского экипажа, они не стали отказывать попавшим в беду россиянам.