В Норвегии объяснили, почему не помогли морякам с Ursa Major

Руководил спасательной операцией координационный центр в Картахене, который и указал судну под флагом Норвегии не брать на борт российский экипаж, так как их лодка была уже в пути, поделились подробностями в компании.
Российский сухогруз Ursa Major затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении, 2 членов экипажа пропали, 14 были спасены. Судно, принадлежащее «дочке» компании «Оборонлогистика», направлялось из Санкт-Петербурга во Владивосток и перевозило многотонные портовые краны.
27 декабря стало известно, что судно Oslo Carrier 3 под флагом Норвегии оставило в беде экипаж Ursa Major, который терпел крушение в открытом море.