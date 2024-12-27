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В Норвегии объяснили, почему не помогли морякам с Ursa Major

Норвежский судовладелец заявил, что помощь российским морякам судна Ursa Major в Средиземном море не оказали, поскольку на помощь им направлялось другое судно.

Источник: Reuters

Руководил спасательной операцией координационный центр в Картахене, который и указал судну под флагом Норвегии не брать на борт российский экипаж, так как их лодка была уже в пути, поделились подробностями в компании.

Российский сухогруз Ursa Major затонул в Средиземном море после взрыва в машинном отделении, 2 членов экипажа пропали, 14 были спасены. Судно, принадлежащее «дочке» компании «Оборонлогистика», направлялось из Санкт-Петербурга во Владивосток и перевозило многотонные портовые краны.

27 декабря стало известно, что судно Oslo Carrier 3 под флагом Норвегии оставило в беде экипаж Ursa Major, который терпел крушение в открытом море.