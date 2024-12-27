Шарлот* извинился за провокационные видеоролики

Шарлот* также отметил, что готов к созданию собственной семьи. «Я не из тех, кто обиделся на Россию, свою страну люблю и готов поддерживать ее. Даю слово, что постараюсь оправдать доверие. Мне 26 и я чувствую, что созрел зачать дитя от своей избранницы и взять ее в жены, заложить плод собственного семейного древа», — сказал Шарлот*.