В Минске иностранка воровала брендовые вещи для своего магазина

В милицию обратились владельцы магазина одежды, который расположен в торговом центре Минска. Оперативники установили, что 38-летняя гражданка соседней страны украла в магазине 10 брендовых вещей, а затем перепродала в своем магазине и через соцсети. Ущерб составил около 1800 белорусских рублей.