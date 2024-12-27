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В Минске иностранка воровала брендовые вещи для своего магазина

Милиция Минска задержала иностранку, воровавшую брендовые вещи для своего магазина.

Источник: Комсомольская правда

В Минске правоохранители установили и задержали иностранку, которая приезжала в Минск, чтобы воровать брендовые вещи для своего магазина. Подробности сообщили телеграм-канал «Милиция Минска» ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратились владельцы магазина одежды, который расположен в торговом центре Минска. Оперативники установили, что 38-летняя гражданка соседней страны украла в магазине 10 брендовых вещей, а затем перепродала в своем магазине и через соцсети. Ущерб составил около 1800 белорусских рублей.

Подозреваемую в хищении фигурантку оперативно задержали, ранее она к уголовной ответственности не привлекалась.

Также минский метрополитен изменил график движения поездов в новогоднюю ночь 2025.