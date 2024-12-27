В Минске иностранка воровала брендовые вещи для своего магазина

В Минске правоохранители установили и задержали иностранку, которая приезжала в Минск, чтобы воровать брендовые вещи для своего магазина. Подробности сообщили телеграм-канал «Милиция Минска» ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратились владельцы магазина одежды, который расположен в торговом центре Минска. Оперативники установили, что 38-летняя гражданка соседней страны украла в магазине 10 брендовых вещей, а затем перепродала в своем магазине и через соцсети. Ущерб составил около 1800 белорусских рублей.
Подозреваемую в хищении фигурантку оперативно задержали, ранее она к уголовной ответственности не привлекалась.
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