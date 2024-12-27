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Время работы уфимских автобусов в Новый год будет продлено

На Новый год в Уфе продлят время работы автобусов.

Источник: Комсомольская правда

В новогоднюю ночь в Уфе изменят график движения автобусов. Как рассказали в «Башавтотрансе», обновленное расписание коснется семи маршрутов: № 6, № 75, № 51/51а, № 69, № 74 и № 226.

Некоторые автобусы отправятся со своих остановок даже в час и половине второго ночи. Кроме того, в южной части Уфы жители смогут добраться до на троллейбусах № 13 и 22, в северной части столицы будет ходить девятый маршрут, а также работать 5-й и 18-й трамваи.

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