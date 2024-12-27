Время работы уфимских автобусов в Новый год будет продлено

Некоторые автобусы отправятся со своих остановок даже в час и половине второго ночи. Кроме того, в южной части Уфы жители смогут добраться до на троллейбусах № 13 и 22, в северной части столицы будет ходить девятый маршрут, а также работать 5-й и 18-й трамваи.