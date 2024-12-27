Несмотря на ЧП с танкерами, в Черном море продолжается лов рыбы

После аварии с танкерами в Керченском проливе, которая привела к выбросу мазута в Черное море, вылов рыбы продолжается без сбоев. Часть нефтепродуктов достигла пляжей Анапы и Темрюкского района, а остальная часть все еще дрейфует по поверхности. Однако рыба, выловленная в этих районах, прошла экспертизу и признана безопасной.