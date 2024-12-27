Несмотря на ЧП с танкерами, в Черном море продолжается лов рыбы

После аварии с танкерами в Керченском проливе, которая привела к выбросу мазута в Черное море, вылов рыбы продолжается без сбоев. Часть нефтепродуктов достигла пляжей Анапы и Темрюкского района, а остальная часть все еще дрейфует по поверхности. Однако рыба, выловленная в этих районах, прошла экспертизу и признана безопасной.
Юрий Атанов, председатель Ассоциации рыбопромышленников Юга и Северного Кавказа, сообщил, что была проведена проверка рыбы на наличие загрязнений, и результаты показали отсутствие нефтепродуктов. «Мы работаем на глубинах от 40 до 60 метров, вдали от берега. Вода чистая, а ветер, как видно, помог унести мазут от побережья», — отметил он.
Также Анастасия Дубенко, руководитель одной из компаний по добыче рыбы, подчеркнула, что никаких изменений в поведении рыбы или признаков загрязнения продукции замечено не было. Она добавила, что запахов и видимых следов нефтепродуктов нет, объемы улова остаются стабильными.
Как сообщал «Югополис», по данным центра погоды «Фобос», Балканский циклон отгоняет мазутные пятна от побережья вглубь моря, что облегчает работу спасателей и волонтеров по очистке пляжей.
Напомним, 15 декабря два танкера «Волгонефть» потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма, что вызвало разлив мазута в Черном море. В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального масштаба, продолжается очистка акватории моря и пляжей.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что на побережье Анапы уборка не прекращается, однако новых крупных выбросов мазута не зафиксировано.