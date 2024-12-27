Завершены поиски кареглазого пенсионера, пропавшего в Новосибирске

В Новосибирске завершились поиски 75-летнего кареглазого пенсионера, об исчезновении которого сообщали волонтеры. О том, что мужчину нашли, сообщили в ПСО «ЛизаАлерт НСО».
— Найден, жив. Найден поисковой группой во время актива, — уточнили волонтеры.
Как ранее сообщали в ПСО, днём ранее мужчина вышел из дома в Заельцовском районе и не вернулся домой. По данным волонтеров, у пенсионера могут быть проблемы со здоровьем и потеря памяти.
Представители «ЛизаАлерт» поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках мужчины.