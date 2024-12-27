В Клецке легковушка сбила женщину, она госпитализирована

Жительница Клецка переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход с полученными телесными повреждениями госпитализирована в хирургическое отделение Клецкой ЦРБ. По предварительной информации, у нее были явные признаки алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка.