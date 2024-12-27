В Клецке легковушка сбила женщину, она госпитализирована

ДТП произошло 26 декабря около 14.40 на ул. Советской в Клецке вблизи жилого дома. 27-летняя жительница Клецка, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигаясь со стороны ул. Победы в направлении ул. Комсомольской, совершила наезд на 48-летнего пешехода.
Жительница Клецка переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход с полученными телесными повреждениями госпитализирована в хирургическое отделение Клецкой ЦРБ. По предварительной информации, у нее были явные признаки алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка.