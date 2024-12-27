Минтранс Казахстана рассказал о версии взрыва кислородного баллона в самолете AZAL

«Это неправда. Если бы что-то случилось с кислородным баллоном, то самолет разорвало бы на части. Информация о том, что на борт пронесли газовый баллон тоже не соответствует действительности. При проходе на посадку всех пассажиров проверяют, пронести что-либо невозможно. Эта трагическая ситуация возникла в результате внешнего воздействия на самолет», — заявил бортпроводник в интервью азербайджанской телекомпании.