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Минтранс Казахстана рассказал о версии взрыва кислородного баллона в самолете AZAL

В министерстве транспорта Казахстана рассказали, на чем была основана эта версия.

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АСТАНА, 24 дек — Sputnik. Минтранс Казахстана пояснил, что впервые эта информация поступила от руководителя полетов и диспетчеров аэропорта Ростова.

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«Так, руководитель полетов Ростова сообщил дополнительную информацию руководителю полетов “вышки” Актау о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание и запросил реанимацию по прибытию. Исходя из данной информации оперативно были оповещены все спасательные службы», — рассказали в Комитете гражданской авиации Минтранса Казахстана.

Ранее информацию о взрыве кислородного баллона раскритиковал выживший бортпроводник самолета Embraer E-190 Зульфугар Асадов.

«Это неправда. Если бы что-то случилось с кислородным баллоном, то самолет разорвало бы на части. Информация о том, что на борт пронесли газовый баллон тоже не соответствует действительности. При проходе на посадку всех пассажиров проверяют, пронести что-либо невозможно. Эта трагическая ситуация возникла в результате внешнего воздействия на самолет», — заявил бортпроводник в интервью азербайджанской телекомпании.

В Минтрансе Казахстана восстановили хронологию событий в небе от Баку до Актау.

«Диспетчер сообщил, что экипаж решил лететь на Актау. В 10:53 Ростов сообщил дополнительную информацию о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание, и запросил реанимацию по прибытию. Были оповещены все службы, пожарная команда. До входа в воздушное пространство все аварийные службы были готовы к приему самолета», — сообщил накануне на брифинге Марат Карабаев.

Большинство гражданских и военных экспертов едины во мнении, что самолет не мог стать жертвой атаки ПВО или беспилотника.