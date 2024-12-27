В Ростове-на-Дону 25 многоквартирных домов остались без отопления

«В связи с обнаруженным дефектом теплотрассы на ул. В. Пановой временно ограничено теплоснабжение 25 МКД в границах улиц: В. Пановой, Клубная, Студенческая, Ватутина, Зеленодольская и 1-й Конной Армии», — сообщил он в своем Telegram-канале.