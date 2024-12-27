В ЛНР экс-полицейского Украины осудили за убийство коллеги

После образования в ЛНР управления СК РФ и принятия уголовных дел к производству местонахождение подозреваемого было установлено, он был этапирован в Луганск для проведения следственных действий. В ходе допроса и проверки показаний на месте происшествия мужчина рассказал о способе и мотиве совершения убийства. Его арестовали.