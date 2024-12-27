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В ЛНР экс-полицейского Украины осудили за убийство коллеги

Экс-полицейский Украины получил девять лет колонии за убийство коллеги в ЛНР.

Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 27 дек — РИА Новости. Бывший сотрудник национальной полиции Украины осужден на 9 лет за убийство своего коллеги, совершенное в ЛНР в 2021 году, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по республике Елена Марковская.

О направлении дела в суд ведомство сообщало в июне.

«Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику национальной полиции Украины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)… Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказала Марковская.

Судом и следствием установлено, что в ноябре 2021 года, до освобождения ряда территорий ЛНР, между двумя сотрудниками национальной полиции Украины произошел конфликт, в ходе которого рядовой департамента патрульной полиции произвел из табельного оружия выстрел в затылок инспектору взвода тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции.

После образования в ЛНР управления СК РФ и принятия уголовных дел к производству местонахождение подозреваемого было установлено, он был этапирован в Луганск для проведения следственных действий. В ходе допроса и проверки показаний на месте происшествия мужчина рассказал о способе и мотиве совершения убийства. Его арестовали.

Осужденный также выплатит по 1 миллион рублей родственникам погибшего в качестве моральной компенсации, добавила Марковская.