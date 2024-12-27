В Екатеринбурге студент попытался поджечь банкомат

«Я, получается, перевел 27 тысяч кредитные, 16 тысяч со своего сберегательного счета, это все было 23-го числа… Далее они сказали, что переводы могли отправиться на Украину, они мне угрожали, говорили, что у меня могут быть серьезные проблемы. И что у ФСБ на меня есть миссия: мне нужно купить специальный фейерверк, который должен быть якобы пустой, и поджечь его, а он просто задымит, но не взорвется. И группа ФСБ придет и поймает того, кто замешан в мошенничестве. В итоге поджечь не получилось. На данный момент мне стыдно за то, что я мог совершить и что совершил», — говорит задержанный на оперативном видео.