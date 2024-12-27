Мужчина сбежал из больницы после ДТП и попал в новую аварию в Петербурге

Необычную картину наблюдали сотрудники вневедомственной охраны ранним утром 26 декабря на Челябинской улице в Петербурге. Там на боку лежал каршеринговый Geely, а за рулем был 44-летний мужчина с перебинтованной головой. Он оказался заблокирован в автомобиле. Как позже выяснилось, водитель до этого попал в ДТП на другой машине, после чего его госпитализировали. В больнице ему перебинтовали голову, а затем мужчина сбежал из медучреждения, сел в каршеринг и вновь попал в аварию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.