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Мужчина сбежал из больницы после ДТП и попал в новую аварию в Петербурге

Пьяный мужчина дважды попал в ДТП в Северной столице.

Источник: Вневедомственная охрана по СПб и ЛО

Необычную картину наблюдали сотрудники вневедомственной охраны ранним утром 26 декабря на Челябинской улице в Петербурге. Там на боку лежал каршеринговый Geely, а за рулем был 44-летний мужчина с перебинтованной головой. Он оказался заблокирован в автомобиле. Как позже выяснилось, водитель до этого попал в ДТП на другой машине, после чего его госпитализировали. В больнице ему перебинтовали голову, а затем мужчина сбежал из медучреждения, сел в каршеринг и вновь попал в аварию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

— Сотрудники Росгвардии вызвали на место МЧС, скорую помощь и ГАИ. Спасатели смогли деблокировать водителя, после чего ему была оказана необходимая медицинская помощь, — добавили в пресс-службе.

У мужчины были внешние признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования он отказался.

МЧС