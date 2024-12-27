В Башкирии пьяный 22-летний парень разнес ледовый городок

В селе Мишкино пьяный молодой человек за рулем элитной иномарки разнес местный ледовый городок. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ по РБ.
По информации ведомства, 22-летний водитель «Ауди А6» въехал в ледяную стену на высокой скорости. От удара конструкция разрушилась, а автомобиль получил механические повреждения. Сам виновник аварии не пострадал.
Прибывшие на место инцидента сотрудники ГАИ выяснили, что молодой человек не трезв. В выдыхаемом воздухе было обнаружено 0.890 мг/л алкоголя.
— Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, — заключили в ГАИ.
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