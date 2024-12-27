Новых выбросов мазута на побережье Краснодарского края не выявили

Первый вице-губернатор Краснодарского края, руководитель оперативного штаба региона Игорь Галась, работающий на месте ЧС, провел заседание оперштаба. На нем стало известно, что в ООПТ «Озеро Соленое» укрепляют дамбу, чтобы на особо охраняемую природную территорию не попали нефтепродукты из Черного моря.