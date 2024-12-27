Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области обнаружили новый способ мошенничества

Мошенники крадут деньги у челябинских юрлиц с помощью поддельных страниц банков.

В Челябинской области зафиксирована новая схема мошенничества, направленная на хищение денег у юридических лиц. Эксперты сообщают, что злоумышленники создают поддельные страницы банков и предлагают установить «программу для подтверждения операций». На деле это вредоносное ПО, перехватывающее СМС с кодами для подтверждения переводов.

— Пользователь, обманутый внешним сходством с официальной страницей, устанавливает вредоносное приложение на свой компьютер. Получив доступ к аккаунту жертвы, злоумышленники переводят деньги на свои счета, используя для подтверждения операций коды из СМС-сообщений, — сообщили специалисты «Ростелекома».

Чтобы защититься от таких атак, специалисты советуют регулярно обновлять программное обеспечение, устанавливать антивирусы и быть внимательными при работе с банковскими страницами.