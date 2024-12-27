В Челябинской области обнаружили новый способ мошенничества

В Челябинской области зафиксирована новая схема мошенничества, направленная на хищение денег у юридических лиц. Эксперты сообщают, что злоумышленники создают поддельные страницы банков и предлагают установить «программу для подтверждения операций». На деле это вредоносное ПО, перехватывающее СМС с кодами для подтверждения переводов.
— Пользователь, обманутый внешним сходством с официальной страницей, устанавливает вредоносное приложение на свой компьютер. Получив доступ к аккаунту жертвы, злоумышленники переводят деньги на свои счета, используя для подтверждения операций коды из СМС-сообщений, — сообщили специалисты «Ростелекома».
Чтобы защититься от таких атак, специалисты советуют регулярно обновлять программное обеспечение, устанавливать антивирусы и быть внимательными при работе с банковскими страницами.