В Челябинской области обнаружили новый способ мошенничества

В Челябинской области зафиксирована новая схема мошенничества, направленная на хищение денег у юридических лиц. Эксперты сообщают, что злоумышленники создают поддельные страницы банков и предлагают установить «программу для подтверждения операций». На деле это вредоносное ПО, перехватывающее СМС с кодами для подтверждения переводов.