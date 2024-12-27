Падение самолета Azerbaijan Airlines: версии экспертов, СМИ и политологов

Между тем, глава Росавиации Дмитрий Ядров заявили о готовности сотрудничества с Казахстаном по расследованию авиакатастрофы. По словам Ярдова, перед падением воздушного судна наблюдалась сложная обстановка вокруг Грозного: был туман, а из-за угрозы атаки БПЛА ввели план «Ковер». Командиру самолета также предлагали следовать в другие аэропорты на посадку, но он принял решение лететь в Актау.