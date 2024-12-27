Падение самолета Azerbaijan Airlines: версии экспертов, СМИ и политологов

Падение самолета азербайджанской компании Azerbaijan Airlines под казахстанским городом Актау должно быть полностью расследовано. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Североатлантического альянса Фара Дахлалла, которая принесла соболезнования родным и близким жертв этой авиакатастрофы.
Напомним, что следовавший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 упал на территории Казахстана. В настоящее время расследуются все обстоятельства трагического происшествия.
Например, агентство Reuters опубликовало мнение аналитика AeroDynamic Advisory Ричарда Абулафии. Он считает, что в случае столкновения с птицами самолет сел бы в ближайшем поле. Но этого не произошло, и воздушная машина просто упала. Авторы The Guardian тоже делают вывод о сомнительности данной версии.
The New York Times утверждает, будто бы самолет мог попасть в зону глушения радаров во время мероприятий по отражению опасности беспилотников. Но пока непонятно, повлияло ли это на его падение или нет.
Политолог Газиз Абишев отмечает наличие союзнических отношений между Россией, Казахстаном и Азербайджаном и надеется на справедливое расследование, пишет Ulysmedia.kz. Эксперт отметил, что и российские граждане стали жертвами этой катастрофы.
Между тем, глава Росавиации Дмитрий Ядров заявили о готовности сотрудничества с Казахстаном по расследованию авиакатастрофы. По словам Ярдова, перед падением воздушного судна наблюдалась сложная обстановка вокруг Грозного: был туман, а из-за угрозы атаки БПЛА ввели план «Ковер». Командиру самолета также предлагали следовать в другие аэропорты на посадку, но он принял решение лететь в Актау.