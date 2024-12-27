В Анапе готовится к запуску пункт временного хранения загрязненного грунта

27 декабря объект посетила комиссия, в составе которой были первый замглавы Кубани и руководитель оперштаба Игорь Галась, мэр Анапы Василий Швец, представители Роспотребнадзора, МЧС и профильных региональных ведомств.
На территории площадью 2,8 гектара проведены масштабные работы. Создана современная площадка, соответствующая всем требованиям Роспотребнадзора. Она оснащена асфальтовым покрытием толщиной 15 см, обвалована по периметру и оборудована котлованами для сбора ливневых стоков, которые будут вывозиться специализированными предприятиями. Для предотвращения загрязнения воздуха закуплен влагостойкий брезент, которым будут накрывать хранящийся грунт. Регулярный контроль качества материалов будет осуществляться на месте.
Игорь Галась подчеркнул, что основной задачей остается максимально быстрая очистка пляжей от загрязненного песка. По его словам, Роспотребнадзор подтвердил соответствие площадки всем нормам, и в ближайшее время начнется завоз грунта, который затем отправят на утилизацию.
Ранее «МК на Кубани» писал, что эколог Елена Шувалова призывает подключить науку и нефтяные компании к ликвидации ЧС в Краснодарском крае.