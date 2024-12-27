В Анапе готовится к запуску пункт временного хранения загрязненного грунта

На территории площадью 2,8 гектара проведены масштабные работы. Создана современная площадка, соответствующая всем требованиям Роспотребнадзора. Она оснащена асфальтовым покрытием толщиной 15 см, обвалована по периметру и оборудована котлованами для сбора ливневых стоков, которые будут вывозиться специализированными предприятиями. Для предотвращения загрязнения воздуха закуплен влагостойкий брезент, которым будут накрывать хранящийся грунт. Регулярный контроль качества материалов будет осуществляться на месте.