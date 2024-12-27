В Ростове потушили возгорание на борту сухогруза, есть погибший

В Ростове-на-Дону при пожаре в каюте сухогруза погиб 69-летний мужчина. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
По данным ведомства, вызов поступил в 6:10 утра на 1-ю Луговую, 42 Г (территория порта Ростовского зернового терминала). Площадь горения составила 9 кв. метров. Умершего нашли во время тушения.
— В 6:24 пожар ликвидировали. На месте задействовали 21 человека и четыре единицы техники, — прокомментировали в МЧС.
Розлива топлива не зафиксировали. Предварительная причина — короткое замыкание электрообогревателя.
Напомним, ранее в донской столице потушили возгорание в пришвартованном буксире.