Azerbaijan Airlines назвал причину крушения самолета около Актау

Самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау в Казахстане. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что причины аварии пока не установлены и необходимо дождаться результатов полного расследования.