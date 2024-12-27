В Петербурге будут судить похитителей туши лося

В феврале в Вологодской области дикое животное погибло после ДТП. Трое мужчин решили забрать с собой тушу весом в 69 килограммов: они погрузили лося на сани и вывезли с места аварии, пытаясь причинить ущерб РФ в сумме 80 тыс. рублей. В процессе ребятам встретился полицейский.