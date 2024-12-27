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В Петербурге будут судить похитителей туши лося

Так, трое мужчин хотели причинить ущерб РФ в сумме 80 тыс. рублей.

Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрит дело о хищении туши лося. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева 27 декабря.

В феврале в Вологодской области дикое животное погибло после ДТП. Трое мужчин решили забрать с собой тушу весом в 69 килограммов: они погрузили лося на сани и вывезли с места аварии, пытаясь причинить ущерб РФ в сумме 80 тыс. рублей. В процессе ребятам встретился полицейский.

В итоге у нас покушение на хищение туши дикого животного группой лиц по предварительному сговору с обочины перегона Тимошкино — Сиуч или ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Дарья Лебедева
руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

Лося попытались похитить, чтобы съесть.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти электричка сбила дикого лося.