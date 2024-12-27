В Azerbaijan Airlines назвали причину авиакатастрофы

Также было заявлено, что Azerbaijan Airlines приостанавливает полёты в ряд городов России — Минводы, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. Решение принималось «с учётом результатов предварительного расследования крушения самолёта Embraer 190 и рисков, которые могут возникнуть в безопасности полётов».