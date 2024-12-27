В Azerbaijan Airlines назвали причину авиакатастрофы

АСТАНА, 27дек — Sputnik. Авиакомпания AZAL назвала предварительную причину крушения самолета под Актау — это «физическое и техническое внешнее воздействие» на самолет. Об этом сообщила пресс-служба Azerbaijan Airlines.
По мнению экспертов компании, «физическое и техническое внешнее воздействие», которое «стало предварительной причиной крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2−8243 Баку — Грозный», а также «потенциальные риски безопасности полетов», вынудили отменить рейсы в ряд российских городов из Баку.
Решение было принято «по согласованию с Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана».
Также было заявлено, что Azerbaijan Airlines приостанавливает полёты в ряд городов России — Минводы, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. Решение принималось «с учётом результатов предварительного расследования крушения самолёта Embraer 190 и рисков, которые могут возникнуть в безопасности полётов».
Вместе с тем, авиакомпания продолжит полеты в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск.