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В Azerbaijan Airlines назвали причину авиакатастрофы

Предварительная причина аварии Embraer 190 внешнее воздействие.

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АСТАНА, 27дек — Sputnik. Авиакомпания AZAL назвала предварительную причину крушения самолета под Актау — это «физическое и техническое внешнее воздействие» на самолет. Об этом сообщила пресс-служба Azerbaijan Airlines.

По мнению экспертов компании, «физическое и техническое внешнее воздействие», которое «стало предварительной причиной крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2−8243 Баку — Грозный», а также «потенциальные риски безопасности полетов», вынудили отменить рейсы в ряд российских городов из Баку.

Решение было принято «по согласованию с Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана».

Также было заявлено, что Azerbaijan Airlines приостанавливает полёты в ряд городов России — Минводы, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. Решение принималось «с учётом результатов предварительного расследования крушения самолёта Embraer 190 и рисков, которые могут возникнуть в безопасности полётов».

Вместе с тем, авиакомпания продолжит полеты в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск.