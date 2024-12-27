В Башкирии водитель трактора насмерть сбил 3-летнего ребенка.

Как установлено следствием и судом, осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством — трактором МТЗ-80, следовал по проезжей части села Юлдыбаево. Там он выехал на обочину и совершил наезд на трехлетнего ребенка.