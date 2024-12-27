В Башкирии водитель трактора насмерть сбил 3-летнего ребенка.

Водитель трактора в Башкирии насмерть сбил 3-летнего ребенка. ДТП случилось в Зилаирском районе 24 августа текущего года. Нетрезвый водитель с места происшествия скрылся.
Как установлено следствием и судом, осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством — трактором МТЗ-80, следовал по проезжей части села Юлдыбаево. Там он выехал на обочину и совершил наезд на трехлетнего ребенка.
После этого водитель скрылся с места происшествия. В результате полученных телесных повреждений ребенок скончался, рассказали в пресс-службе следкома республики.
Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.