В Омске таксист разоблачил торговку поддельным медом

Омские полицейские разбираются с фактом мошенничества, которое изобрела предприимчивая махинаторша. Женщина продавала с рук массу из сахара, воды и загустителя под видом меда.
На уловку попался водитель такси. Он приобрел поддельный мед у женщины за 3 тысячи рублей за 2-литровую банку. Мужчина проверил содержимое банки в машине и понял, что его обманули.
«На вид было что-то похожее на мед, а вот на вкус какой-то клестер. Я решил обратиться в полицию. Она сначала мне дала попробовать мед из другой банки, он оказался вкусным», — рассказывает потерпевший.
Полиция оперативно задержала женщину в одном из подъездов, она рассказала, что действительно готовила поддельный мед.