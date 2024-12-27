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В Омске таксист разоблачил торговку поддельным медом

Женщина продавала сладкую массу из сахара в одном из дворов Омска.

Источник: Комсомольская правда

Омские полицейские разбираются с фактом мошенничества, которое изобрела предприимчивая махинаторша. Женщина продавала с рук массу из сахара, воды и загустителя под видом меда.

На уловку попался водитель такси. Он приобрел поддельный мед у женщины за 3 тысячи рублей за 2-литровую банку. Мужчина проверил содержимое банки в машине и понял, что его обманули.

«На вид было что-то похожее на мед, а вот на вкус какой-то клестер. Я решил обратиться в полицию. Она сначала мне дала попробовать мед из другой банки, он оказался вкусным», — рассказывает потерпевший.

Полиция оперативно задержала женщину в одном из подъездов, она рассказала, что действительно готовила поддельный мед.