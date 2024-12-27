В Краснодарском крае назвали фейком цитату мэра Анапы о пользе мазута

«Внимание, фейк! Некоторые СМИ и анонимные Telegram-каналы распространяют цитату мэра Анапы, в которой он якобы заявляет о полезности мазута для здоровья человека. Правда: таких заявлений глава Анапы Василий Швец, естественно, не делал. Более того, с первого дня власти муниципалитета, края, федеральные структуры и волонтёры делают всё, чтобы к началу туристического сезона следов мазута не осталось не только на пляжах, но и в море», — говорится в Telegram-канале оперштаба.
Власти добавляют, что мазут вреден для здоровья, даже при его уборке следует соблюдать требования безопасности: работать можно только в средствах индивидуальной защиты, фильтр менять нужно каждые 4 часа, по окончании работ загрязнённую одежду и средства индивидуальной защиты требуется собрать в герметичную тару и утилизировать как нефтепродукт.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.