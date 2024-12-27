В Краснодарском крае назвали фейком цитату мэра Анапы о пользе мазута

«Внимание, фейк! Некоторые СМИ и анонимные Telegram-каналы распространяют цитату мэра Анапы, в которой он якобы заявляет о полезности мазута для здоровья человека. Правда: таких заявлений глава Анапы Василий Швец, естественно, не делал. Более того, с первого дня власти муниципалитета, края, федеральные структуры и волонтёры делают всё, чтобы к началу туристического сезона следов мазута не осталось не только на пляжах, но и в море», — говорится в Telegram-канале оперштаба.