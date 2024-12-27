Пожар в центре Краснодара полностью потушили

Ранее мы писали, на Кубани произошел пожар в Доме культуры на площади 1000 квадратных метров. Сообщение о пожаре в поселке Газырь Выселковского района на улице Шевченко поступил диспетчеру в 6.30. По прибытию сотрудники МЧС установили, что загорелось двухэтажное здание. Пожар удалось полностью ликвидировать в 14.49. С огнем боролись от РСЧС 54 человека и 18 единиц техники.