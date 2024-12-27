Пожар в центре Краснодара полностью потушили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.
Напомним, 27 декабря на ул. Красной загорелось здание общепита. Огонь локализовали на площади 160 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.
На месте работали 63 сотрудника МЧС и 18 пожарных машин.
Из-за пожара в центре Краснодара временно недоступен для движения транспорта участок Красной от ул. Чапаева до Карасунской. Автобус маршрута 2Е пустили по улице Октябрьской.
Ранее мы писали, на Кубани произошел пожар в Доме культуры на площади 1000 квадратных метров. Сообщение о пожаре в поселке Газырь Выселковского района на улице Шевченко поступил диспетчеру в 6.30. По прибытию сотрудники МЧС установили, что загорелось двухэтажное здание. Пожар удалось полностью ликвидировать в 14.49. С огнем боролись от РСЧС 54 человека и 18 единиц техники.