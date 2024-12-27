Шарлоту* вынесли приговор за реабилитацию нацизма и оскорбление верующих

Ранее гособвинение просило назначить артисту 7 лет 5 месяцев колонии. При этом прокуратура считала, что из обвинения нужно исключить статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти) и 325 УК РФ (Похищение или повреждение документов) и привлечь его к ответственности только за реабилитацию нацизма (статья 354.1 УК РФ) и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (статья 148 УК РФ). Защита певца просила оправдать его.