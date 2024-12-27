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Шарлоту* вынесли приговор за реабилитацию нацизма и оскорбление верующих

В Самаре певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии за реабилитацию нацизма.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 27 дек — РИА Новости. Самарский областной суд приговорил певца Эдуарда Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Суд постановил прекратить уголовное преследование по статьям 325 УК РФ, 282 УК РФ в связи с отказом гособвинения по статьям… Признать право на реабилитацию за Шарлотом… признать Шарлота виновным в совершении преступлений по статьям 354.1, 148 УК РФ и назначить ему наказание… в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев в колонии-поселении», — сказал судья.

Ранее гособвинение просило назначить артисту 7 лет 5 месяцев колонии. При этом прокуратура считала, что из обвинения нужно исключить статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти) и 325 УК РФ (Похищение или повреждение документов) и привлечь его к ответственности только за реабилитацию нацизма (статья 354.1 УК РФ) и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (статья 148 УК РФ). Защита певца просила оправдать его.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.