Судокорпусник-ремонтник умер на рабочем месте в Нижегородской области

Известно, что трагедия произошла около 12:20 19 декабря. Всё произошло, когда 65-летний работник находился в третьем пролёте судоремонтного цеха. Мужчина почувствовал себя плохо и был вынужден сесть на стул. Не желая беспокоить окружающих, он не проявил никаких признаков своего недомогания. По истечении приблизительно получаса его обнаружили в бессознательном состоянии. Немедленно была вызвана медицинская помощь.