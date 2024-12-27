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Судокорпусник-ремонтник умер на рабочем месте в Нижегородской области

Прибывшие на место медики констатировали смерть работника.

Источник: Комсомольская правда

Судокорпусник-ремонтник 4 разряда АО «Борремфлот» скончался на работе в Нижегородской области. В настоящее время ведётся расследование несчастного случая, сообщает Гострудинспекция Нижегородской области.

Известно, что трагедия произошла около 12:20 19 декабря. Всё произошло, когда 65-летний работник находился в третьем пролёте судоремонтного цеха. Мужчина почувствовал себя плохо и был вынужден сесть на стул. Не желая беспокоить окружающих, он не проявил никаких признаков своего недомогания. По истечении приблизительно получаса его обнаружили в бессознательном состоянии. Немедленно была вызвана медицинская помощь.

Прибывшие на место медики констатировали смерть работника.