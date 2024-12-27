В Екатеринбурге суд отказал убийце в УДО

В Екатеринбурге суд отказал мужчине, осужденному за убийство, в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Осужденному отказали в УДО из-за дисциплинарных наказаний и неудовлетворительного поведения в колонии. В колонию екатеринбуржец отправился в 2020 году. Он лишил жизни своего приятеля, нанеся ему шесть ударов ножом прямо на улице. Мужчину осудили на восемь лет, наказание он отбывает в колонии строгого режима.
Находиться в колонии осужденному предстоит еще пять лет. Он решил подать ходатайство на УДО. Однако прокурор счел невозможным уменьшить срок заключения.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга прислушался к мнению прокурора и отказал в условно-досрочном освобождении. Преступник продолжит отбывать свой срок в тюрьме.