В Екатеринбурге суд отказал убийце в УДО

Осужденному отказали в УДО из-за дисциплинарных наказаний и неудовлетворительного поведения в колонии. В колонию екатеринбуржец отправился в 2020 году. Он лишил жизни своего приятеля, нанеся ему шесть ударов ножом прямо на улице. Мужчину осудили на восемь лет, наказание он отбывает в колонии строгого режима.