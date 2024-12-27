В Ростовской области вынесли приговор мужчине за двойное убийство

Следствие и суд установили, что ранее неоднократно судимый мужчина приехал к бывшей супруге, чтобы забрать полуторагодовалого сына, но женщина отказалась отдавать ребенка. В ходе возникшего конфликта с родственниками женщины злоумышленник достал пистолет, выстрелил несколько раз, после чего скрылся. В результате стрельбы 51-летний отец сожительницы и 33-летний супруг сестры сожительницы скончались на месте, мать сожительницы с огнестрельным ранением была доставлена в медучреждение, ей была оказана необходимая помощь. Оперативники искали злоумышленника в течение двух недель и нашли его в лесу в 20 километрах от места преступления.