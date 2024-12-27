Машина с людьми рухнула с моста в Актюбинской области (видео)

«В Актюбинской области с нового моста рухнула машина с людьми», — говорится в подписи к опубликованным кадрам.
Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Актюбинской области, 27 декабря на автодороге Актобе — Астрахань вблизи города Алга произошло ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-2114» и Toyota Sienna.
«В результате столкновения автомашина “ВАЗ-2114” упала с моста. Водитель и пассажир указанного автомобиля с различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение. По факту ДТП начато досудебное расследование», — пояснили в ведомстве.
В департаменте полиции напомнили, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать ПДД, особенно на участках с интенсивным движением.