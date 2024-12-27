Тракторист из Башкирии, севший за руль пьяным и задавивший ребенка, выслушал приговор

Трагедия произошла летом этого года. Сельчанин, будучи пьяным, сел за руль МТЗ-80 и поехал по дороге села Юлдыбаево. В какой-то момент он выехал на обочину, где задавил трехлетнего ребенка. Мальчик умер от тяжелых травм на больничной койке, а водитель поспешил скрыться.