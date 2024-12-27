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Тракторист из Башкирии, севший за руль пьяным и задавивший ребенка, выслушал приговор

Задавивший насмерть ребенка пьяный тракторист из Башкирии получил реальный срок.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии вынесли приговор жителю Зилаирского района, которого обвиняли в гибели ребенка. Напомним, мужчина за рулем своего трактора насмерть переехал мальчика.

Трагедия произошла летом этого года. Сельчанин, будучи пьяным, сел за руль МТЗ-80 и поехал по дороге села Юлдыбаево. В какой-то момент он выехал на обочину, где задавил трехлетнего ребенка. Мальчик умер от тяжелых травм на больничной койке, а водитель поспешил скрыться.

Суд приговорил тракториста к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

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