В Анапской ЦРБ развернули 14 коек для пострадавших от ЧС

Медучреждение подготовило 14 койко-мест в четырех палатах, оснащенных кислородными концентраторами. По данным вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, на текущий момент пациентов с отравлениями не зарегистрировано, однако госпитализирован один человек с бронхитом из-за переохлаждения.