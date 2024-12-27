В Анапе приют помогает пострадавшим от выброса нефтепродуктов собакам, сообщает краевой оперштаб.
Сотрудники приюта «Добрый мир» на улице Транспортная, 22 спасли уже девять четвероногих, испачкавшихся в мазуте. Всех собак нашли на пляжах Анапы.
Лапы четвероногих были измазаны мазутом. Для них это очень опасно, так как при попытке очистить шерсть содержимое может попасть в желудок. Кроме того, собаки дышат парами мазута, что тоже вызывает интоксикацию.
Отмечается, что после лечения в приюте жизни четвероногих больше ничего не угрожает.
«Здесь каждый может стать волонтером и помочь пострадавшим собакам, которые испачкались в мазуте», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, в Анапе волонтеры спасли минимум трех собак, испачканных мазутом. Когда добровольцы заметили дворняг, то животные дышали с трудом. Сотрудники приюта отмыли псов и осмотрели.