В Волгограде арестовали мужчину, пытавшегося пройти в школу с ножом

В среду региональный главк МВД сообщал, что полиция задержала 52-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он, предположительно, в состоянии наркотического опьянения пытался зайти с ножом в школу в Волгограде. СК возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Хулиганство». Позже суд привлек его к административного наказанию в виде ареста на трое суток за отказ от медицинского освидетельствования.