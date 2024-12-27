В Волгограде арестовали мужчину, пытавшегося пройти в школу с ножом

ВОЛГОГРАД, 27 дек — РИА Новости. Мужчина, который пытался пройти в школу с ножом и угрожал ученикам в Волгограде, арестован на два месяца, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.
В среду региональный главк МВД сообщал, что полиция задержала 52-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он, предположительно, в состоянии наркотического опьянения пытался зайти с ножом в школу в Волгограде. СК возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Хулиганство». Позже суд привлек его к административного наказанию в виде ареста на трое суток за отказ от медицинского освидетельствования.
«Постановлением Тракторозаводского районного суда Волгограда в отношении… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 25 февраля 2025 года», — говорится в сообщении.
По данным суда, мужчина употребил наркотики, которые, по версия следствия, он нашел на улице, а потом отправился с ножом к школе. По информации суда, обвиняемый также угрожал ножом ученикам.