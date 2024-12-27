Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились подробности смертельного ДТП с автобусом в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал ситуацию с трагическим ДТП в Братском районе.

Источник: ГУ МВД России по Иркутской области

Оно произошло вечером 27 декабря — при столкновении автобуса «Братск — Тулун» с лесовозом погибли два человека.

«По предварительным данным, погибли два человека, один из них — несовершеннолетний, — говорит глава региона. — Всего же в салоне находились 53 человека. Всех уже осмотрели прибывшие на место аварии медработники. Пострадали шесть человек, из них двое — дети. Четверых транспортируют в больницы Братска. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим — скорейшего выздоровления».

На место дорожно-транспортного происшествия выехал ещё один автобус, который должен будет доставить пассажиров к месту назначения. На месте работают оперативные службы. Им предстоит выяснить, почему произошло столкновение лесовоза и автобуса.