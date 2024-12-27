Появились подробности смертельного ДТП с автобусом в Иркутской области

«По предварительным данным, погибли два человека, один из них — несовершеннолетний, — говорит глава региона. — Всего же в салоне находились 53 человека. Всех уже осмотрели прибывшие на место аварии медработники. Пострадали шесть человек, из них двое — дети. Четверых транспортируют в больницы Братска. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим — скорейшего выздоровления».