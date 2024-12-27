Шесть автомобилей столкнулись в жёстком ДТП на трассе в Пермском крае

Массовая авария произошла около 14:45 на автодороге Кунгур — Соликамск. По предварительным данным правоохранителей, со стороны Соликамска двигался грузовик МАЗ, за рулём которого находился мужчина 1997 года рождения, который на 107-м километре трассы врезался в автомобильToyota.