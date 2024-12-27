Шесть автомобилей столкнулись в жёстком ДТП на трассе в Пермском крае

Жёсткое ДТП с участием шести автомобилей произошло на трассе в Пермском крае 28 декабря, сообщает региональная госавтоинспекция.
Массовая авария произошла около 14:45 на автодороге Кунгур — Соликамск. По предварительным данным правоохранителей, со стороны Соликамска двигался грузовик МАЗ, за рулём которого находился мужчина 1997 года рождения, который на 107-м километре трассы врезался в автомобильToyota.
Это столкновение спровоцировало массовое ДТП. В итоге его участниками стали шесть автомобилей.
«В результате аварии один человек получил травмы, транспортные средства получили механические повреждения. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, по факту ДТП проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Движение на данном участке восстановлено», — рассказали в госавтоинспекции Пермского края.