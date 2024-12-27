В Воронеже подполковнику Росгвардии вынесли приговор за злоупотребление полномочиями

Следствие и суд установили, что высокопоставленный сотрудник ведомства способствовал выдаче разрешений и удостоверений в сфере частной охранной деятельности вне очереди и в ускоренном порядке, руководствуясь корыстным интересом. За это суд назначил Нестеренко наказание в виде одного года лишения свободы, но заменил его на принудительные работы с удержанием 10% зарплаты в доход государства.