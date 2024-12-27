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В Воронеже подполковнику Росгвардии вынесли приговор за злоупотребление полномочиями

Павлу Нестеренко назначили год принудительных работ.

Источник: РИА "Воронеж"

Коминтерновский районный суд вынес приговор бывшему подполковнику Росгвардии Павлу Нестеренко. Экс-начальника отделения контроля за частной охранной деятельностью центра лицензионно-разрешительной работы обвинили по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Нестеренко назначили год принудительных работ и запретили занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года. Информация появилась на сайте суда в пятницу, 27 декабря.

Следствие и суд установили, что высокопоставленный сотрудник ведомства способствовал выдаче разрешений и удостоверений в сфере частной охранной деятельности вне очереди и в ускоренном порядке, руководствуясь корыстным интересом. За это суд назначил Нестеренко наказание в виде одного года лишения свободы, но заменил его на принудительные работы с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Ранее в Воронеже задержали налоговика, заподозренного в получении взятки. Начальник отдела оперативного контроля межрайонной ИФНС № 1 Павел Концов мог получить незаконное денежное вознаграждение за снижение налогооблагаемой базы коммерческой организации. Мужчину заключили под стражу до 19 января 2025 года.