В Воронеже подполковнику Росгвардии вынесли приговор за злоупотребление полномочиями

Коминтерновский районный суд вынес приговор бывшему подполковнику Росгвардии Павлу Нестеренко. Экс-начальника отделения контроля за частной охранной деятельностью центра лицензионно-разрешительной работы обвинили по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Нестеренко назначили год принудительных работ и запретили занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года. Информация появилась на сайте суда в пятницу, 27 декабря.
Следствие и суд установили, что высокопоставленный сотрудник ведомства способствовал выдаче разрешений и удостоверений в сфере частной охранной деятельности вне очереди и в ускоренном порядке, руководствуясь корыстным интересом. За это суд назначил Нестеренко наказание в виде одного года лишения свободы, но заменил его на принудительные работы с удержанием 10% зарплаты в доход государства.
Ранее в Воронеже задержали налоговика, заподозренного в получении взятки. Начальник отдела оперативного контроля межрайонной ИФНС № 1 Павел Концов мог получить незаконное денежное вознаграждение за снижение налогооблагаемой базы коммерческой организации. Мужчину заключили под стражу до 19 января 2025 года.