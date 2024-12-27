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В Ростове-на-Дону под колесами легковушки пострадал 40-летний пешеход

В Ростове водитель легковушки сбил на «зебре» 40-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону под колесами автомобиля Lada Granta пострадал 40-летний мужчина, он с травмами попал в больницу. Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, инцидент случился около 21:25 вечера 26 декабря на улице Особенной. Предварительно, 23-летний водитель легковушки наехал на пешехода на нерегулируемой «зебре».

Правоохранители просят водителей быть осторожными за рулем. Нужно всегда снижать скорость около пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков.