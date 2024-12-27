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Движение на проспекте Независимости полностью остановилось из-за массового ДТП

Массовое ДТП на проспекте Независимости в Минске привело к полной остановке движения.

Источник: Комсомольская правда

В Минске из-за ДТП на проспекте Независимости в районе 54-го километра МКАД затруднено движение в обоих направлениях, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

До этого в Госавтоинспекции проинформировали, что около 15.35 часов на проспекте случилось массовое ДТП с пятью автомобилями. Столкновение авто произошло вблизи дома № 63. Предварительно причиной массовой аварии стало несоблюдения безопасной дистанции.

В УГАИ уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал, только авто получили механические повреждения.

Также в Минске 14-летний школьник вскрывал и крушил иномарки с друзьями и пойдет под суд.

А еще в Минске будут судить мужчину, который тайно снимал на видео бывшую жену: «Наблюдал за женой с люстры».