Движение на проспекте Независимости полностью остановилось из-за массового ДТП

В Минске из-за ДТП на проспекте Независимости в районе 54-го километра МКАД затруднено движение в обоих направлениях, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
До этого в Госавтоинспекции проинформировали, что около 15.35 часов на проспекте случилось массовое ДТП с пятью автомобилями. Столкновение авто произошло вблизи дома № 63. Предварительно причиной массовой аварии стало несоблюдения безопасной дистанции.
В УГАИ уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал, только авто получили механические повреждения.
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