Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна причина задержки самолета Уфа — Минеральные воды

Самолет Уфа — Минеральные воды не смог вылететь из-за проблем с двигателями.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, почему самолет Уфа — Минеральные воды не смог вылететь вовремя. Напомним, борт был задержан на несколько часов из-за технических неисправностей.

Как сообщает ТГ-канал Aviaincident, экипаж доложил уже со взлетно-посадочной полосы, что у самолета повышена вибрация обоих двигателей. Капитан принял решение прервать взлет и отправить борт на стоянку.

Эксплуатантом воздушного судна является авиакомпания «Азимут».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.