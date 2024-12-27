Стала известна причина задержки самолета Уфа — Минеральные воды

Стало известно, почему самолет Уфа — Минеральные воды не смог вылететь вовремя. Напомним, борт был задержан на несколько часов из-за технических неисправностей.
Как сообщает ТГ-канал Aviaincident, экипаж доложил уже со взлетно-посадочной полосы, что у самолета повышена вибрация обоих двигателей. Капитан принял решение прервать взлет и отправить борт на стоянку.
Эксплуатантом воздушного судна является авиакомпания «Азимут».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.