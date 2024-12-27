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В Ростове осудили пристава, оценившую BMW бизнес-класса в 29 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону судебный пристав занизила стоимость BMW и получила условный срок.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону районного судебного пристава-исполнителя осудили за «намеренное занижение стоимости автомобиля, по которому проводилась оценка». Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.

Оказалось, что женщина занизила рыночную стоимость автомобиля BMW 520i до 29 тысяч рублей, и это сразу же стало поводом для уголовного разбирательства.

В итоге ситуация рассматривалась в суде. Специалиста признали виновной в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). За эти нарушения пристав получила два года условно, приговор уже вступил в силу.