На базе отдыха в Омской области, где отравились люди, закрыли ресторан

Напомним, именно ресторан стал причиной массового отравления — в нём нашли кишечную палочку. На данный момент известно о 35 пострадавших, среди них — дети. Управление Роспотребнадзора сообщает о массовых нарушениях в ресторане. Так, в производственных цехах и на складе обнаружили «обезличенную пищевую продукцию в количестве 55 кг». В ресторане не соблюдались условия хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, использовался разделочный инвентарь без маркировки, а на складах для хранения продуктов не было приборов контроля температуры и влажности. Кроме того, к работе был допущен персонал без результатов медосмотра и гигиенического обучения. Эти и другие претензии к ресторану есть на сайте ведомства.