На базе отдыха в Омской области, где отравились люди, закрыли ресторан

На загородной базе отдыха, где в декабре 2024 года отравились люди, решением суда на два месяца приостановили работу ресторана. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
Напомним, именно ресторан стал причиной массового отравления — в нём нашли кишечную палочку. На данный момент известно о 35 пострадавших, среди них — дети. Управление Роспотребнадзора сообщает о массовых нарушениях в ресторане. Так, в производственных цехах и на складе обнаружили «обезличенную пищевую продукцию в количестве 55 кг». В ресторане не соблюдались условия хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, использовался разделочный инвентарь без маркировки, а на складах для хранения продуктов не было приборов контроля температуры и влажности. Кроме того, к работе был допущен персонал без результатов медосмотра и гигиенического обучения. Эти и другие претензии к ресторану есть на сайте ведомства.
На данный момент в отношении ресторана возбуждено административное дело. Его деятельность временно приостановлена, а материалы административного дела направлены в суд.
Омский райсуд в отношении юрлица, занимающегося деятельностью ресторана, вынес постановление об административном приостановлении деятельности на 60 суток. Отмечается, что постановление суда в законную силу не вступило.