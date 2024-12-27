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На базе отдыха в Омской области, где отравились люди, закрыли ресторан

Срок — два месяца.

Источник: пресс-служба СК РФ по Омской области

На загородной базе отдыха, где в декабре 2024 года отравились люди, решением суда на два месяца приостановили работу ресторана. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Напомним, именно ресторан стал причиной массового отравления — в нём нашли кишечную палочку. На данный момент известно о 35 пострадавших, среди них — дети. Управление Роспотребнадзора сообщает о массовых нарушениях в ресторане. Так, в производственных цехах и на складе обнаружили «обезличенную пищевую продукцию в количестве 55 кг». В ресторане не соблюдались условия хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, использовался разделочный инвентарь без маркировки, а на складах для хранения продуктов не было приборов контроля температуры и влажности. Кроме того, к работе был допущен персонал без результатов медосмотра и гигиенического обучения. Эти и другие претензии к ресторану есть на сайте ведомства.

На данный момент в отношении ресторана возбуждено административное дело. Его деятельность временно приостановлена, а материалы административного дела направлены в суд.

Омский райсуд в отношении юрлица, занимающегося деятельностью ресторана, вынес постановление об административном приостановлении деятельности на 60 суток. Отмечается, что постановление суда в законную силу не вступило.