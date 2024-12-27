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Бастрыкин заинтересовался длительным нерасселением аварийного дома в Башкирии

Бастрыкин поручил доложить о проверке по аварийному дому в Стерлитамаке.

Источник: Комсомольская правда

Жители аварийного дома в Стерлитамаке пожаловались на длительное нерасселение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии. Уточняется, что глава федерального ведомства поручил провести проверку по данному факту.

По словам жильцов, в доме 1951 года протекает кровля, разрушается фасад, в стенах трещины, а в подъезде осыпается штукатурка. Аварийным здание признали еще в 2022 года, с тех пор жильцов не расселили.

— Управление СКР по региону проводит проверку по обращению жителей дома. Александр Бастрыкин поручил доложить о ее результатах.

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