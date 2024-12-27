На МКАД опрокинулся грузовик, водитель не пострадал

По предварительным данным, 51-летний водитель «IVECO», не учтя дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Мужчина после осмотра бригадой скорой медицинской помощи от госпитализации отказался. Транспортное средство получило механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД г. Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.