Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На МКАД опрокинулся грузовик, водитель не пострадал

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 27 декабря около 16.00 на 54-м километре внутреннего кольца МКАД произошел инцидент с грузовым автомобилем.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительным данным, 51-летний водитель «IVECO», не учтя дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина после осмотра бригадой скорой медицинской помощи от госпитализации отказался. Транспортное средство получило механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД г. Минска.

Госавтоинспекция напоминает, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.