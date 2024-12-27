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Верховный суд признал снятие порчи мошенничеством

Решение было вынесено на основе дела гадалки, которая взяла за услугу со своей жертвы 3 миллиона рублей.

Источник: Телеграм-канал Shot

Волшебница «спасала» здоровье и семью своего заказчика. После проведения магического обряда колдунья продолжала психологически давить на клиентку, запугивая её ритуалом, который может не сработать. Принесённые от измученной клиентки три миллиона на ритуал дамочка подменивала на фальшивые и сжигала. Настоящие же забирала себе.

Суды предыдущих инстанций никак не могли определиться с составом преступления в отношении применённой «магии». Споры вызвал факт, что магические услуги не запрещены, а значит, деньги, взятые за работу, не входят в объём мошеннических действий. На данный момент Верховный суд определил «снятие порчи» как мошенничество.

Депутаты регулярно выдвигают инициативы о запрете магических услуг, но пока вопрос остаётся открытым.