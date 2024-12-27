Верховный суд признал снятие порчи мошенничеством

Волшебница «спасала» здоровье и семью своего заказчика. После проведения магического обряда колдунья продолжала психологически давить на клиентку, запугивая её ритуалом, который может не сработать. Принесённые от измученной клиентки три миллиона на ритуал дамочка подменивала на фальшивые и сжигала. Настоящие же забирала себе.