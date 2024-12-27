Дополнительные авиарейсы запустят из Уфы во время новогодних каникул

Так, в Москву дополнительно будут летать самолеты 29 декабря и 8 января суда «Аэрофлота», также в столицу можно полетать Nordwind Airlines 27, 28, 30, 31 декабря и 1, 3, 6, 7, 8 января. Вылеты в Санкт-Петербург увеличивает «Россия»: полеты запланированы на 27, 29, 30, 31 декабря и 6, 7, 8 января.