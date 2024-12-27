Ребенок слизнул со щеки каплю лекарства для глаз и попал в реанимацию

«Он не перестал кашлять и продолжал говорить, что у него что-то застряло в горле. Он кашлял до такой степени, что его тошнило, и он не мог дышать. Я вывела его в сад подышать свежим воздухом и увидела, что он начинает слабеть. Он побледнел и стал вялым», — вспоминает мать.