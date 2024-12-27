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Ребенок слизнул со щеки каплю лекарства для глаз и попал в реанимацию

В Уэльсе ребенок едва не задохнулся, слизав каплю лекарства для глаз, которая скатилась по его щеке. Об этом пишет пишет Mirror.

Источник: Газета.Ру

Недавно Кейтлин Клемент, мать пятилетнего Майло Николсона, купила ему антибактериальные глазные капли Optrex из-за развившегося конъюнктивита на правом глазу. Через несколько минут после того, как она закапала это средство в глаз, мальчик начал сильно кашлять и вскоре не смог дышать. Оказалось, что он просто слизал одну капельку лекарства, скатившуюся по его щеке.

Кейтлин срочно доставила его в больницу. К тому моменту ребенок уже терял сознание, а его горло распухло.

«Он не перестал кашлять и продолжал говорить, что у него что-то застряло в горле. Он кашлял до такой степени, что его тошнило, и он не мог дышать. Я вывела его в сад подышать свежим воздухом и увидела, что он начинает слабеть. Он побледнел и стал вялым», — вспоминает мать.

Она изучила состав глазных капель и «пришла в ужас», обнаружив, что средство содержит хлорамфеникол — антибиотик, при попадании которого на слизистую ребенка необходимо срочно обращаться за неотложной помощью.

На упаковке Optrex были предупреждения об аллергических реакциях на ингредиенты, входящие в состав препарата, но Кейтлин заявила, что производителю капель следует пересмотреть состав продукта, чтобы предотвратить инциденты, возможные в будущем.

В компании Reckitt, производящей Optrex, выразили сожаление насчет произошедшего, но напомнили, что вся их продукция снабжена инструкциями, которые важно соблюдать.

несчастный случай